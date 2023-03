Strade Bianche: Tom Pidcock rejoint ses rivaux Mathieu van der Poel et Wout van Aert

Il n’est plus permis d’en douter : sur la route, en tout cas sur ce qui ressemble à de la route, les Strade Bianche prolongent en quelque sorte la saison de… cyclocross. Après les succès de Wout van Aert et de Mathieu van der Poel, en 2020 et 2021, c’est au tour de Tom Pidcock, le troisième larron des labourés à épingler la splendide course toscane à son palmarès.

Un bouquet d’autant plus beau qu’il fut acquis avec un brio digne de Tadej Pogacar, le grand absent du débat au même titre que van Aert. Car le Britannique d’Ineos s’est extrait du peloton dans le même secteur que le Slovène l’année passée. Même si ce n’était absolument pas prémédité pour l’Anglais. « Je voulais accélérer car l’écart avec les échappés ne baissait pas, personne ne se dévoilait. J’ai fait la descente suivante à fond puis je me suis retrouvé tout seul. Que faire, sinon continuer ? »