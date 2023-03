«Notre constitution a été tachée»: une manifestation pour le climat crée la polémique en Allemagne

Des militants pour le climat ont suscité l’indignation de la classe politique allemande samedi après avoir aspergé d’un liquide noir un monument où sont gravés les articles de la constitution à proximité de la chambre basse du parlement, le Bundestag, à Berlin.

« Un monument avec notre constitution a été taché. Cela me met en colère et je n’ai aucune compréhension » vis-à-vis de la démarche, a déclaré la présidente sociale-démocrate du Bundestag, Bärbel Bas, dans un communiqué. Plus tôt, le groupe « Letzte Generation » (Dernière génération), à l’origine de nombreuses actions coup de poing pour sensibiliser au réchauffement, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des personnes vêtues de gilets de sécurité orange asperger d’un liquide noir certains des 19 panneaux de verres hauts de trois mètres sur lesquels sont gravés les articles de la constitution.

Ils ont ensuite collé dessus des affiches flanquées du slogan « Pétrole ou droits constitutionnels ? ». La nature du liquide n’est pas encore identifiée, a indiqué la police. Six militants ont participé, leur identité a été relevée et des plaintes ont été déposées, a précisé à l’AFP une porte-parole des forces de l’ordre.

Le monument, baptisé « Grungesetz 49 » en référence à la loi constitutionnelle mise en œuvre en Allemagne de l’Ouest en 1949, est l’œuvre de l’artiste plasticien israélien Dani Karavan.

Les militants ont dit vouloir protester contre la poursuite de l’utilisation d’énergie fossile en Allemagne, et rappeler au gouvernement son devoir constitutionnel d’agir d’urgence contre le réchauffement de la planète alors que le pays vise une neutralité climatique seulement en 2045.