Météo: des possibles chutes de neige à Bruxelles la semaine prochaine

De l’air d’origine polaire arrive ce dimanche en Belgique. Voici ce qu’annonce l’IRM sur son site. Le ciel sera nuageux avec le risque de quelques averses. En Ardenne, ces dernières adopteront un caractère hivernal et sur les hauteurs il s’agira de quelques chutes de neige. En Flandre aussi, on prévoit par moments un peu de neige fondante.

Lundi, la journée débutera avec quelques belles éclaircies en plaine et de possibles brouillards givrants en haute Belgique. Au fil des heures, le temps deviendra partout très nuageux avec le rapide développement de quelques giboulées depuis le littoral. Les maxima atteindront 2 à 3 degrés en haute Ardenne et 6 à 7 degrés sur le centre et l’ouest.

Des averses sont attendues mardi et mercredi. De la neige est attendue en haute Belgique et peut-être aussi en plaine et à Bruxelles.