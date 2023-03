Cinéma: déjà deux Magritte pour «Close» et «Rien à foutre» (direct)

La cérémonie des Magritte est lancée. Plusieurs récompenses sont déjà tombées dont deux pour « Close », de Lukas Dhont (meilleure image et meilleurs décors), et deux pour « Rien à foutre », d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre (meilleurs costumes et meilleur montage).

Après une cérémonie annulée en 2021 en raison de la crise sanitaire et une édition 2022 limitée aux nommés des 22 catégories, la grande fête du cinéma belge prend, pour sa douzième édition, possession de la scène du Théâtre National.