Magritte: carton plein pour Bouli Lanners, sept distinctions pour «Close»

La cérémonie des Magritte a livré son verdict. Les récompenses sont tombées dont sept pour « Close », de Lukas Dhont (Igor Van Dessel meilleur acteur dans un second rôle, Emilie Dequenne meilleure actrice dans un second rôle, meilleur scénario, Eden Dambrine meilleur espoir, meilleur film flamand, meilleure image et meilleurs décors), et trois pour « Rien à foutre », d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre (meilleur premier film, meilleurs costumes et meilleur montage).

Bouli Lanners remportent la meilleure réalisation et le meilleur film pour « Nobody has to know ». Il est aussi meilleur acteur pour « La nuit du 12 ».

Virginie Efira est meilleure actrice pour son rôle dans « Revoir Paris ».

Voici les autres récompenses déjà décernées

-François Aubinet, Mathieu Cox, Pierre Mertens, David Vranken, Philippe Van Leer, meilleur son pour « Animals »

-Hannes De Maeyer, Oum et Aboubakr Bensaihi, meilleure musique originale pour « Rebel »

-Gregory Carnoli et Thibaut Wohlfahrt meilleur court-métrage de fiction pour « Ma gueule »

-Margot Reumont meilleur court-métrage d’animation pour « Câline »

-Jean-Benoît Ugeux meilleur court-métrage d’animation pour « Arbres »