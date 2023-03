Julien Watrin, une tornade d’argent sur 400 m

Le Gaumais, qui était parti très confiant à Istanbul, a décroché une superbe médaille d’argent, complétant ainsi la panoplie belge inaugurée par Nafi Thiam (or) et Noor Vidts (bronze). Il en a profité pour améliorer une nouvelle fois son record de Belgique (45.44).

Cette médaille, je la voulais ! A 30 ans, c’est bien, non ? » Julien Watrin, coupe à la brosse et caisse de déménageur, qui était parti plein d’ambition pour l’Euro indoor d’Istanbul, a enfin accompli le rêve de sa vie d’athlète, un peu comme Dylan Borlée, en 2015, à Prague. Lui qui avait, jusqu’ici, grimpé neuf fois les podiums européens et mondiaux dans la peau d’un relayeur, a pu entrer seul dans la lumière ce samedi en s’emparant de l’argent sur 400 m. Derrière l’inévitable Norvégien Karsten Warholm, le champion olympique et recordman du monde du 400 m haies, vainqueur en 45.35, il s’est jeté comme un mort de faim sur la ligne d’arrivée pour terminer à 9 centièmes, pulvérisant, en 45.44, son propre record de Belgique déjà amélioré la veille en 45.82. Derrière lui, le Suédois Carl Bengtström, un autre spécialiste des haies basses, a pris le bronze en 45.77.