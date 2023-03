L’improbable raté de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite: le gardien adverse se loupe complètement, mais le Portugais ne parvient pas à marquer (vidéo)

Élu joueur du mois de février en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à marquer dans le match opposant Al-Nassr à Al-Baten. Le Portugais a même raté une très grosse occasion, après que le gardien adverse et complètement manqué sa sortie, laissant le goal ouvert à Ronaldo, qui n’a pas mis assez de puissance dans sa frappe et qui a permis au défenseur adverse de dégager le ballon in extremis.