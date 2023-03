Une pluie d’étoiles s’abat sur Sclessin: les bulletins du Standard face à Westerlo

4 Bodart : il n’a rien eu à faire durant nonante minutes, de quoi sûrement prendre froid et faire preuve de raideur lors de sa sortie mal calibrée dans les arrêts de jeu. En touchant la balle de la main en dehors du rectangle, il prend le carton rouge le plus stupide de sa carrière.

7,5 Dussenne : dans un fauteuil, il a pu prendre son temps sur chaque relance, se faisant plaisir tant dans le jeu long qu’au niveau des transmissions plus courtes.

7 Bokadi : rien à dire sur sa maîtrise dans les duels et son intransigeance aérienne. Il se complique parfois inutilement la tâche en tentant des gestes techniques compliqués dans son rectangle.

7 Laifis : rarement embêté par l’adversaire, il s’est fendu de montées aussi tranchantes que dangereuses. Un match vécu en toute sérénité, sauf peut-être au cours des quelques secondes passées dans les buts en lieu et place d’Arnaud Bodart.

6,5 Fossey : très haut dans le jeu, il a lu les timides velléités adverses avec facilité, ne se faisant surprendre qu’à de rares reprises. Sa nonchalance l’a empêché de délivrer un assist à Ohio en seconde période.

8 Donnum : un match à l’image de sa célébration, c’est-à-dire renversant. Survolté sur le côté gauche, il a souvent mis le feu dans la défense et a planté un but sur une action absolument magnifique au niveau de la construction.

8 Alzate : quand on se permet une passe à l’aveugle entre deux adversaires, c’est que la confiance est de mise. Quoi de plus normal quand on rayonne autant au cœur du jeu et que toutes les actions de vos couleurs transitent par vos pieds.

7 Cimirot : si son rôle de fourmi ne changera jamais, il lui a donné un coup de fouet en osant davantage en possession. Une philosophie qui lui a permis de casser des lignes et d’apporter le surnombre dans la zone visiteuse.

8 Balikwisha : on pourra toujours lui reprocher un manque de précision dans le dernier geste mais pour le reste, le médian constitue un régal pour les yeux. Sa manière de caresser la balle ainsi que son aisance au moment de trouver une faille dans les petits espaces font de lui un esthète. Une prestation couronnée d’un but synonyme de victoire pour les Rouches.

7,5 Zinckernagel : bon dans les déviations, important au niveau des combinaisons, lucide dans ses décisions techniques et énergique au moment de récupérer le ballon aux abords du rectangle adverse. Bref, un match plein !

8 Ohio : il rate parfois le premier contrôle ou se complique encore la vie en tentant des dribbles qui ne lui conviennent pas forcément mais il progresse et se montre de plus en plus adroit dos au but. Auteur de deux passes décisives, l’une sur une talonnade géniale pour l’ouverture du score et l’autre via un centre aussi puissant que précis.