Double passeur décisif, Noah Ohio ne cachait pas sa joie après la victoire du Standard face à Westerlo: «C’était notre meilleur match de la saison!»

« Il vous reste sept finales à disputer, ramenez-nous en Coupe d’Europe. » Tel était le message affiché par les Ultras Inferno ce samedi, à l’occasion de la réception de Westerlo. Et, visiblement, le message est bien passé parmi les joueurs principautaires, qui se sont montrés particulièrement solides face à des Campinois qui étaient juste devant eux au classement de Jupiler Pro League, avec le même nombre de points mais une meilleure différence de buts.

À tel point que les ouailles de Jonas De Roeck n’ont jamais semblé exister dans cette rencontre, pour le plus grand bonheur d’Arnaud Bodart, qui a passé une soirée aussi froide que tranquille. La faute à des Standardmen très appliqués, qui n’ont jamais compté leurs efforts. Et qui ont été récompensés à deux reprises, à chaque fois après une très belle action collective ; l’une a été conclue par Aron Donnum, l’autre par William Balikwisha.

Toutefois, une constante se retrouve dans les deux réalisations liégeoises : la passe décisive est venue des pieds de Noah Ohio. Conforté par Ronny Deila à la pointe de l’attaque, le Néerlandais a su répondre aux attentes placées en lui. Et c’est logiquement avec un immense sourire qu’il s’est présenté au micro d’Eleven Sports à la fin de la rencontre. « De la première à la dernière minute, on a joué de manière offensive et on a réussi à produire de belles combinaisons. Honnêtement, je pense que c’est notre meilleur match de la saison. Si on arrive à combiner de la sorte, comme sur le but de Donnum, c’est grâce à l’instinct, mais surtout grâce au travail que l’on fournit à l’entraînement. »