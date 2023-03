Ronny Deila particulièrement satisfait de la victoire du Standard contre Westerlo: «Voilà ce à quoi nous voulons ressembler, en tant qu’équipe, quand on évolue à la maison»

« Il vous reste sept finales à disputer, ramenez-nous en Coupe d’Europe. » Tel était le message affiché par les Ultras Inferno ce samedi, à l’occasion de la réception de Westerlo. Et, visiblement, le message est bien passé parmi les joueurs principautaires, qui se sont montrés particulièrement solides face à des Campinois qui étaient juste devant eux au classement de Jupiler Pro League, avec le même nombre de points mais une meilleure différence de buts.

À tel point que les ouailles de Jonas De Roeck n’ont jamais semblé exister dans cette rencontre, pour le plus grand bonheur d’Arnaud Bodart, qui a passé une soirée aussi froide que tranquille. La faute à des Standardmen très appliqués, qui n’ont jamais compté leurs efforts. Et qui ont été récompensés à deux reprises, à chaque fois après une très belle action collective ; l’une a été conclue par Aron Donnum, l’autre par William Balikwisha.

Forcément, c’est un Ronny Deila particulièrement satisfait qui s’est présenté au micro d’Eleven Sport. « Voilà ce à quoi nous voulons ressembler, en tant qu’équipe, quand on évolue à la maison. Je pense que c’est notre meilleur match depuis que je suis au Standard. On a parfaitement contrôlé la possession, on a su ressortir le ballon proprement, on s’est créé de nombreuses occasions et on a été très solides derrière. C’était vraiment une très belle performance. On doit être dominant de la sorte, c’est ce qu’on aimerait faire à chaque match. Forcément, il faut voir à chaque fois ce que l’adversaire propose. Mais, aujourd’hui, mes joueurs ont vraiment été au niveau. »