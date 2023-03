Un Standard très convaincant entretient l’espoir d’une participation aux Playoffs 1

Qui aurait imaginé, à l’aube d’un programme pour le moins corsé qui aurait pu le faire sortir du top 8, que le Standard enregistrerait un bilan comptable de 7 points sur 9 après des déplacements à l’Union et à Anderlecht et la réception de Westerlo ? Pas grand monde sans doute. Au bout du compte, le 13e succès signé samedi soir par l’équipe liégeoise en championnat lui assure un viatique très intéressant sur la route menant aux Playoffs 2 (7 points d’avance ce dimanche matin sur Charleroi), mais lui permet aussi d’encore croire en une participation aux Playoffs 1, le FC Bruges, en plein marasme, ne comptant plus qu’une unité d’avance sur une équipe du Standard qui lui rendra visite dimanche prochain dans un match dont l’importance n’échappera à personne.