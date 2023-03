La douce mélancolie d’Isolde Lasoen

Mayway Records.

Cela fait plus de dix maintenant que la batteuse de Daan construit parallèlement sa propre carrière, notamment avec les Bens (aux Nuits du Soir de 2015), avec lesquels elle révélait sa passion pour la chanson française vintage. Ce disque-ci est son premier en solo, six ans après Cartes postales, un disque qu’elle a entièrement écrit et composé, en français comme en anglais. On retrouve ici tout ce qui l’a toujours passionnée, du duo avec Bertrand Burgalat (Douce mélancolie qui lui ouvre les portes de la France), avec qui elle partage un goût prononcé pour la pop gainsbourienne d’avant-reggae, aux plages instrumentales entre Henry Mancini et John Barry, en passant par le psychédélisme et l’indie pop à la Last Shadow Puppets ou Goldfrapp. Produit entre Belgique et Hollande par Tobi Speleman, avec force cuivres et cordes, ce disque a le parfum léger d’une musique d’hier qui a gardé toute sa fraîcheur…