Inhaler rappelle que les groupes rock ont encore de l’avenir

Polydor-Universal.

Moins de deux ans après leur premier album, It Won’t Always Be Like This, les Irlandais sont déjà de retour avec la suite. Le groupe du fils de Bono a beau livrer des titres pop-rock plutôt traditionnels bien imbibés U2 tout de même, avec un anachronisme valeureux et fougueux, cela semble prendre puisque la date du 21 avril a dû être ajoutée à celle sold-out à l’AB du 22. Il n’y a donc pas qu’en Irlande qu’Inhaler bat des records (comme celui d’être le premier groupe local en treize ans à atteindre la tête des charts avec un premier album !). Ce sont pourtant bien des « coupures et ecchymoses » que nous propose Elijah Hewson entouré du bassiste Robert Keating, du guitariste Josh Jenkinson et du batteur Ryan McMahon. Produit par le même Antony Genn au studio Narcissus de Londres, ce deuxième opus démontre avec punch et électricité que le rock livré sur le mode live par un groupe attaché au « classic rock » a encore de l’avenir…