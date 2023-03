The Rodeo nous rappelle Lio

Claro Obscuro Music.

Sous l’anagramme The Rodeo, la Française Dorothée Hannequin a publié trois albums plutôt anglophones avant ce Arlequine voué entièrement à la langue de Voltaire. Celle qui est par ailleurs guitariste dans le groupe Cocoon n’a jamais caché son amour pour la pop française d’hier entre Michel Legrand, Nino Ferrer, France Gall ou Françoise Hardy. Les neuf titres ici présents rappellent aussi parfois la pop baroque d’une Lio faussement innocente. Cela va de L’hymne à la moue composé par Jean-Philippe Verdin (Ready Made FC) et Jil Caplan, à la bossa de Praia Vermelha, avec toutes les couleurs sonores qu’on retrouvait déjà chez Brigitte. La place est dorénavant libre ! The Rodeo n’a pas non plus sa langue en poche, s’affichant résolument comme une guerrière orientalisante (Vallée de Siddim) à qui on ne la fait pas. Bonne chance pour la désarçonner…