Roza, la voix d’aujourd’hui

Blankollectif.

On a découvert la jeune artiste bruxelloise par hasard, dans le studio de répétition d’An Pierlé. Elle se chargeait de la première partie, seule avec sa kora, de la générale devant quelques proches du nouveau spectacle francophone de la chanteuse gantoise. C’est durant les étés 2021 et 2022 que Roza se fait remarquer en partant seule en tournée sur les routes en carriole solaire. Voyages écologiques durant lesquels elle a pu offrir quelques dizaines de concerts au plus proche de son public immédiatement séduit. Après les clips Coule Amour et Si petite, entièrement réalisés, illustrés et animés par elle-même, voici l’album réalisé avec Antoine Flipo de Glass Museum. Un disque bercé par n’goni, kora et guitare, une voix douce, forte et claire, des textes à la fois cris du cœur engagés et chants d’espoir et des arrangements délicats d’une belle subtilité.