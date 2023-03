Triomphe de Bouli Lanners et du film «Close» aux Magritte du cinéma

Pari gagné pour la 12e cérémonie qui sacre « Nobody has to know » comme meilleur film et auréole le film de Lukas Dhont de sept trophées.

Aucune erreur de casting pour cette 12e cérémonie des Magritte du cinéma. Ni dans la scénographie, ni dans la présentation, ni dans les récompenses. Pari gagné pour la nouvelle formule articulée en deux temps dans une ambiance cabaret, façon Golden Globes, avec Patrick Ridremont en maître de cérémonie survitaminé, déployant une énergie folle pour dynamiser la soirée, garder le fil tendu entre humour et dérision, et éviter le plus possible les ventres mous. Avant la retransmission en direct depuis le Théâtre National Wallonie-Bruxelles qui scintillait de bleu dans la nuit bruxelloise, Patrick Quinet, Président de l’Académie André Delvaux, a rappelé aux professionnels présents qu’il n’y aurait pas de petite musique comme aux César pour limiter le temps de parole et qu’ils pouvaient en profiter. Mais ce ne fut pas une soirée à grandes déclarations et fortes revendications. Le discours le plus marquant, c’est à Lubna Azabal, Présidente des Magritte 2023, qu’on le doit.