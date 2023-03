Catastrophe ferroviaire en Grèce: le Premier ministre demande pardon aux familles des victimes

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a demandé pardon aux familles des victimes dans une adresse solennelle dimanche après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts et suscité une immense colère en Grèce.

« En tant que Premier ministre, je dois à tous, mais surtout aux proches des victimes, demander pardon », a-t-il écrit dans un message adressé aux Grecs et publié notamment sur son compte Facebook. « Dans la Grèce de 2023, il n’est pas possible que deux trains circulent en sens inverse sur une même ligne et que cela ne soit remarqués par personne ».