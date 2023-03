Le superbe geste d’Olivier Giroud envers un enfant victime de harcèlement scolaire: «Il a poussé des cris de joie»

Maël est un jeune garçon de 10 ans qui vit en Saône-et-Loire qui subit un harcèlement scolaire. Le jeune garçon est déscolarisé depuis trois mois mais son histoire a rapidement fait le tour des médias français et francophones.

Touché par l’histoire de ce jeune garçon, Olivier Giroud a invité le jeune garçon à assister prochainement à un match de l’AC Milan. Au micro de RTL, l’international français a formulé petite proposition au jeune fan de football : « Maël, si tu m’écoutes, je trouve que tu es un garçon très courageux pour ton âge. j’ai beaucoup d’admiration pour ce que tu as dit, d’avoir la volonté et le courage de parler de ces événements touchants et tristes, qui ne devraient pas arriver. J’aimerais en parler un peu plus avec toi et te rencontrer si tu es d’accord. Je t’invite à un match de l’AC Milan à San Siro, ça me fera plaisir de te rencontrer. »