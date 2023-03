«Je serais parti très loin»: la réponse très ironique de Kylian Mbappé sur son avenir au Paris Saint-Germain (vidéo)

Kylian Mpbappé est devenu ce samedi soir le meilleur buteur de l’histoire Paris Saint-Germain en consolidant la victoire du club parisien contre Nantes. En conférence de presse, l’attaquant français a évoqué le match contre le Bayern Munich mais aussi son avenir.

Un journaliste a demandé à l’attaquant français : « liez-vous votre avenir au match de mercredi face au Bayern en Ligue des champions ? ». Et Kylian Mbappé de répondre avec ironie : « Si ce match aura une incidence sur mon avenir ? Je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! (rires). Je suis ici, je suis très content et pour l’instant, je ne pense à rien d’autre que de faire les beaux jours du PSG. »