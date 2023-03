Toni Kroos déteste le maillot actuel du Real Madrid: «C’est laid et inconfortable»

Toni Kroos est un joueur qui n’a pas sa langue dans sa poche. Avec son frère Félix, le joueur du Real Madrid parle dans leur podcast Einfach mal luppen de l’actualité sportive et footballistique. Sans contrainte, le coéquipier de Thibaut Courtois et d’Eden Hazard a expliqué pourquoi il n’aimait le maillot du Real Madrid, cette saison.

Dans le dernier épisode du podcast, le duo a lancé un débat sur les maillots. Et Toni Kroos d’expliquer : « On a encore un maillot avec un col. Ce n’est pas un maillot de football. A tous les designers : c’est de la grosse merde, ça craint. Les maillots à cols ne sont pas beaux, ils sont laids et inconfortables. Si on ajoute quelques boutons, on se retrouve à jouer en chemise. »

Il exhorte ainsi les fabricants de maillots et les sponsors à stopper les tuniques avec cols. Et Toni Kroos de préciser : « Le plus beau maillot avec lequel j’ai joué, c’est celui de la saison 2019-2020. Ne pas gagner de titre avec ce maillot aurait été irrespectueux ».