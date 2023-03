«C’est un excentrique et un fou»: un ancien dirigeant de l’AS Roma se lâche en évoquant Radja Nainggolan

Après un passage contrasté à l’Antwerp, Radja Nainggolan a fait son retour en Italie, en Serie B, plus précisément à la SPAL. Le joueur belge a fait le bonheur de l’AS Roma mais Walter Sabatini, directeur sportif du club entre 2011 et 2016, s’est montré sans tabou en évoquant le joueur belge.

Pour la Gazzetta dello Sport, l’Italien de 67 ans explique : « Honnêtement, je l’aime comme un fils, mais c’est un délinquant ! Si vous mettez 7 ou 8 verres devant lui, il va tous les vider. Un à un. Pour lui, la vie est un jeu. Mais au fond, c’est quelqu’un de bien. »

Et de nuancer : « C’est un excentrique, un fou, et ses coéquipiers auraient dû le comprendre et l’aider davantage. Certains étaient jaloux, envieux, parce que Radja a toujours eu tout ce qu’il voulait, mais sur le terrain, c’est un joueur de haut niveau. Ce que je l’ai vu faire à la Roma, je ne l’ai pas vu chez d’autres joueurs. »