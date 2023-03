Erik ten Hag tacle Cristiano Ronaldo trois mois après son départ de Manchester United: «J’ai bien dormi»

Erik ten Hag, est revenu sur le départ très médiatisé de Cristiano Ronaldo en novembre dernier. Le joueur portugais a quitté les Red Fevils après une interview télivisée avec Piers Morgan. En interview, Ten Hag s’est exprimé sur le départ de Ronaldo et a assuré ne pas être inquiter par rapport à la décision de le laisser partir.

Il explique ainsi : « J'avais mes raisons. Elles étaient évidentes et je connaissais aussi les conséquences. Cela aurait pu avoir un résultat négatif. C'est toujours possible dans le football. Mais je ne m'inquiète pas. J’ai bien dormi , même pendant ces nuits-là. Je dois prendre des décisions pour faire avancer le club et l'équipe. »