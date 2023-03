Pensions à la Chambre: De Croo veut rembourser, le PTB veut enquêter

Débat (très) tendu à la VRT dimanche midi sur la thématique des primes indûment perçues par des hauts fonctionnaires et ex-présidents de la Chambre des représentants. Raoul Hedebouw pour le PTB était à nouveau armé de ses documents prouvant que les marxistes avaient déjà demandé il y a trois ans la suppression de la prime révélée au grand public par la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), dans le courant de la semaine dernière.

Le malaise était accentué par l’absence des deux protagonistes les plus impactés médiatiquement par l’affaire, à savoir Herman De Croo (Open VLD) et Siegfried Bracke (N-VA). Le second, président de la Chambre de 2014 à 2019 n’a jusqu’ici pas réagi à la polémique. Le député Peter De Roover (N-VA) qui représentait les nationalistes à la télévision publique flamande n’a pu que le regretter.

A l’inverse, la défense dans les médias de Herman De Croo s’est peu à peu retournée contre lui durant le week-end. Bart De Wever, lui aussi invité de la VRT dimanche, a ainsi qualifié l’attitude du père du Premier ministre de « football panique ». Même si la cause est noble, le leader nationaliste (et il n’est pas le seul) aurait trouvé plus logique que De Croo reverse les 125.000 euros perçus à l’Etat plutôt qu’à la Fondation contre le cancer, comme il l’a annoncé dans le Laatste Nieuws et sur son blog.