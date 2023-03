Au Sahel, une tragédie désormais à huis clos

Clap de fin : le rideau est tombé sur des pays comme le Mali et le Burkina Faso. Déjà très limitées à cause du manque d’accès au terrain, les informations sont devenues plus rares, encore depuis que les forces françaises, qui étaient déployées au Mali et au Burkina Faso, se sont retirées à la demande des autorités. Mi-août 2022, les derniers militaires français de l’opération Barkhane, entamée mi-2021 et qui a compté plus de 5.000 hommes, ont quitté le Mali. Au Burkina Faso, la junte militaire a elle aussi obtenu le départ des Français fin février.