Ethiopie, un début de paix après une guerre civile atroce

C’est probablement une des pires crises à être passée sous le radar ces dernières années », estime Andrew Stroehlein (HRW). Plus de deux années de guerre civile couplées à des restrictions d’accès imposées aux humanitaires, ont provoqué un désastre humain : ayant tout perdu et privés d’assistance, des centaines de milliers de Tigréens, probablement un demi-million, sont morts, et plus de deux millions d’autres ont été contraints de fuir.