Close: «Cette reconnaissance confirme qu’il est possible de faire des films belges, pas juste flamand ou francophone»

Obtenir sept Magritte pour ce film de Lukas montre que le public, que l’Académie, l’a aussi aimé. Nous faisons des films belges. Tout le monde dans l’équipe l’a toujours dit. C’est très important. Et cette reconnaissance est juste une confirmation que c’est possible. Que ça marche de faire des films belges. Pas seulement flamand ou francophone. » Ravi et ému, Michiel Dhont, frère de Lukas et producteur du film, l’affirme haut et fort : la reconnaissance de Close est la preuve que le cinéma belge existe… et dirait-on même qu’il peut connaître le succès au-delà de nos frontières, à l’image de sa nomination aux Oscars (Lukas Dhont se trouve d’ailleurs actuellement à Los Angeles pour la dernière ligne droite de sa campagne).