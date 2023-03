Leandro Trossard, un coup d’arrêt au mauvais moment

Alors que les Diables rouges vont bientôt entamer les qualifs pour l’Euro et qu’Arsenal est lancé vers le titre en Premier League, l’ailier limbourgeois s’est blessé à l’aine.

Domenico Tedesco va bientôt rentrer dans les choses sérieuses. Après avoir contacté ses joueurs et avoir fait le tour des stades belges et d’Europe pour les observer, le nouveau sélectionneur des Diables rouges rendra sa première sélection le vendredi 17 mars. Déjà pour un premier test important en Suède (vendredi 24 mars), pour le compte de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2026, et un amical de prestige en Allemagne (mardi 28 mars).

On le sait, ce sera sans Eden Hazard, qui a pris sa retraite internationale et dont le technicien italo-allemand a clos le chapitre, comme il nous avait expliqué récemment. Mais Tedesco devra aussi se passer de Youri Tielemans, touché aux ligaments de la cheville, qui devrait être éloigné des terrains jusqu’en avril. Quant à Thorgan Hazard, victime d’un souci musculaire mi-février, sera-t-il fit ? Quid de Michy Batshuayi, absent samedi lors de la victoire de Fenerbahçe à Kayserispor (1-2) pour une blessure non spécifiée ?