Prolongation du nucléaire: l’AFCN préfère laisser tourner Doel4 et Tihange3

Le gendarme nucléaire écarte l’hypothèse d’une prolongation de Doel 1 et 2 et Tihange 1 pour assurer la sécurité d’approvisionnement pendant les hivers 2025-2026 et 2026-2027. Un « kern » se réunit ce lundi pour trancher.

Un conseil des ministres restreint (« kern ») sur le nucléaire – un de plus… – a été convoqué ce lundi à 8 heures du matin par le Premier ministre Alexander De Croo (OpenVLD). L’information, diffusée ce dimanche par nos confrères de la VRT, nous a été confirmée à bonne source. Au menu, entre le café et les croissants, la note déposée par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) concernant la possible prolongation de la durée de vie de réacteurs nucléaires pendant les hivers 2025-2026 et 2026-2027. Rappel des faits : dans un rapport rendu en janvier, Elia, le gestionnaire du réseau électrique haute tension, a identifié un manque de production électrique pendant ces deux périodes hivernales, qui met en péril la sécurité d’approvisionnement du pays. Et pour Elia, il n’y a pas de solution alternative à un maintien d’une production nucléaire en Belgique. Sachant que les sept réacteurs belges auront tous été éteints d’ici le 1er