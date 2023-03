Sophie Breyer, meilleur espoir: «Il est important de faire émerger d’autres images»

Parmi les autres talents récompensés ce samedi, Sophie Breyer, qui obtient le Magritte du meilleur espoir féminin pour La ruche de Christophe Hermans. « Ce Magritte est une reconnaissance pour le film et aussi un encouragement. Ça donne envie de continuer alors qu’on a parfois envie d’arrêter », dit l’actrice déjà repérée dans la série La trêve ou dans des courts-métrages comme Le sommeil des amazones de Bérangère McNeese. « Ça permet de remettre de l’essence dans le moteur. » Une actrice qui, comme plusieurs des participants de la soirée – et notamment Agnès Jaoui, a arboré une fleur mauve comme un geste politique de promotion de la diversité dans le monde du cinéma. « Cette fleur signale le fait qu’il y a encore un manque de représentation des minorités dans le cinéma belge. Un manque de personnes racisées, de manière générale dans l’industrie, et pas uniquement chez les comédiens et comédiennes. Je trouve que c’est une bonne manière de le signaler.