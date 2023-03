Euro d’athlétisme en salle: Eliott Crestan médaillé de bronze sur 800m, la 5e médaille belge à Istanbul

Eliott Crestan a décroché la médaille de bronze en finale du 800m aux championnats d’Europe d’athlétisme en salle dimanche à Istanbul, en Turquie, dans un chrono de 1:47.65.

L’or est revenu à l’Espagnol Adrian Ben en 1:47.34 devant le Français Benjamin Robert, en argent en 1:47.34 aussi. Les deux athlètes sont départagés aux centièmes.

Le Namurois avait couru sa demi-finale en 1:46.84, son meilleur temps de la saison et le 2e chrono des huit finalistes après avoir ranchi le cap des séries jeudi avec un chrono de 1:47.76.

Eliott Crestan, 24 ans, avait fini 6e des Mondiaux en salle à Belgrade l’an dernier en Serbie.

Tibo De Smet, détenteur du record de Belgique (1:45.04), et Aurèle Vandeputte avaient eux été éliminés en séries et terminent ces championnats d’Europe, respectivement à la 13e et à la 18e place.