D1A: l’Antwerp atomise Malines et prend la deuxième place à l’Union

Chez les Anversois, Mark van Bommel n’a pas pu compter sur Toby Alderweireld et Calvin Stengs, blessés, et Ritchie De Laet, suspendu. Balikwisha a pris place sur le banc alors que Zeno Van Den Bosch, Gaston Avila, Mandela Keita et Arbnor Muja figuraient dans le onze de départ. A Malines, Birger Verstraete (prêté par l’Antwerp) et Rob Schoofs (blessé) n’étaient pas présents et Alec Van Hoorenbeeck a été relégué sur le banc. Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker et Dimitri Lavalée ont débuté le duel.

Dans un Bosuil à nouveau complet, les Anversois ont directement calé les Malinois contre leur camp sans pour autant se montrer dangereux. Le premier but est tombé sur une grossière erreur de Gaetan Coucke et de Lavallée, qui a permis à Keita d’isoler Ekkelenkamp (15e, 1-0). Après ce cadeau, Malines n’a pas retenu la leçon et sur un centre devant le but dévié de Muja, Ekkelenkamp a encore frappé à bout portant (32e, 2-0). Avant la mi-temps, Kerk a de nouveau profité de la friabilité de la défense malinoise pour dévier un ballon d’Ekkelenkamp dans le but (42e, 3-0).