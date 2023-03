Liverpool inflige une défaite historique 7-0 à Manchester United (vidéos)

Avec des doublés de Cody Gakpo, Darwin Nunez et Mohamed Salah, Liverpool a remporté sa plus grosse victoire contre Manchester United (7-0), dimanche, lors de la 26e journée de Premier League, confirmant son retour dans la course à la Ligue des champions.

Avec ce triomphe, les Reds prennent la 5e place à Newcastle avec 42 points contre 41, et reviennent à trois longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, alors que United, qui n’avait plus perdu 7-0 depuis 1931, reste solidement accroché à la 3e place avec 49 unités.