Euro d’athlétisme: les années passent, les Tornados restent

Et de 17 ! Et de 7 ! Les Belgian Tornados ont beau prendre de l’âge, ils n’arrêtent pas de briller. Après la plus belle saison de leur carrière, celle où ils sont montés trois fois sur le podium, aux Mondiaux indoor de Belgrade (or), aux Mondiaux d’Eugene (bronze) et à l’Euro de Munich (argent), ils ont poursuivi sur leur lancée, ce dimanche, à l’Euro indoor d’Istanbul. Pour la 30e finale de leur existence, depuis 2008, ils ont obtenu une 17e médaille, pour la 7e fois en or !