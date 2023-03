Bernard Delvaux: «Il est temps de nous demander si nous voulons encore entretenir l’Ecole»

Une carrière essentiellement consacrée à la recherche en sociologie de l’éducation. Un intérêt soutenu pour les questions d’inégalités scolaires, de ségrégation entre groupes d’élèves, de concurrence entre établissements… Et puis, soudain, l’envie de questionner le rapport entre société et Ecole, de mieux comprendre en quoi les évolutions de fond de la première questionnent la seconde. Avec l’envie d’imaginer autre chose, de réinventer l’Ecole en quelque sorte. C’est cette tâche que s’est assignée le chercheur Bernard Delvaux (UCLouvain), elle est au centre d’un livre à paraître et d’un colloque programmé mi-mars (1). Entretien, entre réalité et utopie.