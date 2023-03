Euro d’athlétisme en salle: avec six médailles, la Belgique bat son record

La Belgique revient des championnats d’Europe d’athlétisme en salle à Istanbul en Turquie avec six médailles, un record, et une journée faste dimanche avec le 3e titre en salle des Belgian Tornados, et deux médailles de bronze pour Thomas Carmoy (hauteur) et Eliott Crestan (800m).

Pour les Belgian Tornados (avec Kevin Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée et Julien Watrin dimanche), c’est la 17e médaille dans un grand rendez-vous (en 31 finales) de la bande à Jacques Borlée.

Thomas Carmoy, 23 ans, a battu son record personnel à la hauteur (2m29) pour glaner le bronze comme à Torun. Eliott Crestan, 24 ans, a confirmé sur 800m avec une médaille de bronze (1:47.65).

Samedi Julien Watrin, 30 ans, avait encore pulvérisé son record de Belgique sur 400m en 45.44 pour décrocher l’argent, sa première médaille individuelle.

L’or avait déjà récompensé Nafissatou Thiam au pentathlon assorti d’un record du monde (5.055 pts), le premier pour la Belgique depuis 50 ans et avec Emiel Puttemans sur 3.000m indoor en 1973. Sur le podium aussi, Noor Vidts a ajouté le bronze à sa collection déjà garnie d’or aux Mondiaux en salle à Belgrade 2022 et d’argent à Torun.

Sur le sprint, Rani Rosius est arrivée 4e sur 60m dans une finale qui a vu Delphine Nkansa finir 6e.

Des tops 8, il y en a aussi avec la 7e place d’Ismaël Debjani sur 1.500m. Si elle n’a pas atteint la finale, Helena Ponette se classe 7e sur 400m, ayant manqué pour une place en demi-finales sa place parmi les six finalistes.

Dans les concours, les Belges se sont hissés aussi en finale à la perche avec une 8e place pour Ben Broeders (5m60).