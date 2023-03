Le gouvernement flamand est en crise après l’échec des négociations sur les rejets d’azote

Le gouvernement flamand de Jan Jambon, qui associe son parti, la N-VA, avec le CD&V et l’OpenVLD, est en crise. Dimanche, peu avant 23h, le CD&V a quitté la table des négociations « de la dernière chance » autour des émissions d’azote.

Tout tourne autour du rejet, essentiellement par les éleveurs de porcs, bovins et volaille, d’azote aux alentours de zones protégées. Ces rejets concernent aussi l’industrie, mais dans une moindre mesure. Depuis près de dix ans, la Flandre tente de limiter cette pollution, qui nuit à la flore (il n’y pousse plus que de l’herbe) et à la faune (papillons et abeilles) de la Région. L’Union européenne exige des avancées, et la justice a commencé à adresser des refus d’exploitation à des éleveurs en raison de rejets trop importants et pourrait désormais les refuser systématiquement.