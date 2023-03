Bruxelles: le controversé système de ramassage des sacs-poubelle

Le système du « fini-fini », qui permet aux agents de l’Agence Bruxelles-Propreté de rentrer chez eux dès que leur tournée est supposée terminée, est dans le collimateur. Pour les syndicats, pas question de le remettre en cause. Ce que ne partage pas un audit de productivité. Et ce qui embarrasse la direction et le gouvernement.

Vous est-il déjà arrivé de voir un camion-poubelle foncer à toute vitesse dans votre rue ? Un éboueur traverser la chaussée de manière dangereuse ? Ou encore simplement de devoir enjamber un sac déchiré non ramassé ? Si vous habitez dans Bruxelles, cela fait sans doute partie de votre quotidien. En cause : le « fini-fini », une pratique vieille de plus de 30 ans et défendue bec et ongles par les 3.000 employés de l’Agence Bruxelles-Propreté, et surtout par les syndicats.