Bart Verbruggen frustré après la défaite d’Anderlecht à Gand: «On ne s’est pas battu en équipe jusqu’au bout»

Alors que les Gantois fêtaient leur victoire, Bart Verbruggen a passé ses nerfs sur Benito Raman. Une irrémédiable envie pour le gardien néerlandais d’évacuer ses frustrations au terme de la troisième défaite du Sporting en championnat sous Brian Riemer. « C’est une réaction normale après une telle rencontre », clame d’entrée le portier des Mauves. « Je peux dire des choses à mes coéquipiers et ils peuvent en faire de même avec moi après une défaite frustrante et décevante. »

Une réaction liée au marquoir mais aussi au contenu proposé. « Il est trop tôt pour donner les raisons de cette défaite », avance Verbruggen avant de donner quelques pistes. « On n’a pas été bon au début de la rencontre, on n’a pas réussi à réagir après le but d’ouverture et on ne s’est pas battu en équipe jusqu’au bout. Et, évidemment, être à dix ne nous a pas facilité la tâche. C’est une des raisons mais pas une excuse. »