A Istanbul, le meilleur bilan de l’histoire pour l’athlétisme belge

L’été dernier, après des Mondiaux prometteurs à Eugene, l’athlétisme belge avait subi un petit coup d’arrêt lors de l’Euro de Munich. La faute, sans doute, à la trop grande proximité des deux championnats, à peine séparés d’un mois, ce qui avait coûté cher à ceux qui n’avaient pas franchement opté pour le plus accessible des deux. Même si on peut comprendre qu’il est difficile de renoncer à une sélection qui constitue le sel (et le plaisir) d’une carrière de sportif de haut niveau, mieux vaut là, comme partout ailleurs, ne pas se montrer trop gourmand !