Standard vainqueur face à Westerlo: la copie parfaite avant le choc à Bruges

On s’attendait à ce que cette rencontre entre le Standard et Westerlo, terriblement séduisante sur papier, parte dans tous les sens. À l’arrivée, elle ne sera partie que dans un seul, tant l’équipe liégeoise a dominé de manière outrancière son adversaire, pourtant très consistant au cours de ces dernières semaines, dans tous les secteurs et toutes les composantes du jeu. « C’est le meilleur match que l’on ait disputé depuis mon arrivée à Liège », lâcha au coup de sifflet final Ronny Deila, sans même forcer le trait. Meilleur donc que ceux livrés durant la première moitié de saison face au FC Bruges et à l’Antwerp, sanctionnés tous les deux par un 3-0 convaincant, et meilleur aussi que celui joué à l’Union, qui servait jusqu’à nouvel ordre de référence.