Max Verstappen, l’artificier de la F1

Verstappen et Red Bull ont posé à Bahreïn les bases d’une nouvelle domination. Favorisée par l’abandon de Leclerc, et le fait que Ferrari et Mercedes n’ont visiblement pas réduit l’écart. Du coup, c’est Aston Martin et Alonso (3e) qui ont fait le buzz !

Cent et cinq jours se sont écoulés entre le dernier Grand Prix 2022, à Abou Dhabi, et le premier de cette année, dimanche à Bahreïn. Où l’on a pratiquement retrouvé le même décor dans ces deux villes du Golfe Arabo-Persique distantes d’un peu plus de 400 km. Avec un podium occupé par les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen plus haut perché que Sergio Pérez, bien sûr. Et surtout une nuit noire déchirée par un interminable feu d’artifices en guise d’apothéose.