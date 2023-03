7-0, Liverpool met une claque historique à ManU

Une humiliation. Il n’y a pas d’autre mot pour définir ce score de 7-0 entre deux des plus grands rivaux que compte le football mondial. D’un côté, Liverpool, 19 titres de champions d’Angleterre et 6 Ligues des champions. De l’autre, Manchester United, 20 sacres nationaux (le record) et 3 C1. 55 kilomètres qui séparent les deux villes, d’où un derby du Nord bouillonnant. Même les « vrais » voisins d’Everton et de Manchester City ne suscitent pas une telle animosité auprès des fans purs et durs.

C’est dire si les supporters des Reds et ceux des Red Devils n’en croyaient pas leurs yeux ce dimanche. De bonheur pour les premiers (un est même monté sur la pelouse, heurtant et taclant au passage son back gauche Andy Robertson !), de détresse pour les seconds. À la pause, le marquoir n’affichait pourtant que 1-0, via Cody Gakpo à la 43e minute. Et puis l’avalanche après le break : Darwin Nunez, Gakpo bis, Nunez bis, Mohamed Salah, Salah bis et Firmino.