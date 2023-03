Tom Pidcock a marqué des points

À moins de deux semaines de la Primavera, le baromètre de ses favoris potentiels n’a pas encore exploré tout le cadran. Et au matin de la première étape de Tirreno-Adriatico, le désormais classique contre-la-montre individuel dessiné sur le littoral de Lido Di Camaiore (victoire de Ganna l’année dernière devant Evenepoel), les observateurs ne connaissent strictement rien de la condition de Wout van Aert pour lequel il s’agira de la course de reprise, tout comme son complice de Paris-Nice un an plus tôt, Primoz Roglic. En fonction de ses qualités face au chrono, on en saura déjà un peu plus ce lundi soir.

1 Pidcock, le sacrifice