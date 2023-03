L’Union se rassure avant Berlin et réduit son retard sur Genk

L’USG a mis fin à sa série de défaites et repris sa marche en avant au terme d’une prestation convaincante face à Eupen. Elle revient à huit points de Genk avant de se déplacer jeudi dans la capitale allemande.

La pression était grande sur les épaules des Saint-Gillois en cette fin de week-end. Les Unionistes qui devaient absolument stopper l’hémorragie après trois défaites de rang, dont une douloureuse élimination en demi-finale de la coupe de Belgique jeudi dernier des œuvres de l’Antwerp. Des Anversois qui avaient, en outre, étrillé Malines 5-0 ce dimanche en début d’après-midi, s’installant virtuellement à la deuxième du classement général que l’Union occupait depuis le 13 novembre dernier. « Il ne fallait pas sous-estimer l’aspect mental aujourd’hui », réagissait d’ailleurs Karel Geraerts à l’issue de la rencontre. « On avait vécu de belles choses pendant des mois mais on restait sur des défaites face au Standard et Westerlo, ainsi qu’une élimination la tête haute de la coupe de Belgique. Ce n’était pas facile de tourner le bouton. »