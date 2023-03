L’arbitrage au coeur des débats: le bénéfice du doute est à laisser… au doute

Panique dans l’oreillette ! Entre cacophonie et silence absolu sur la fréquence d’ondes réservée à l’arbitrage, la huitaine qui vient de s’écouler fut un rien carnavalesque.

Dans le cas de la manchette du Brugeois Tajon Buchanan sortie tout droit d’une redif’ de catch au hasard d’un zapping de début de nuit, comme dans celui du changement de couleur de l’avertissement adressé au Waregemois Alessandro Ciranni en demi-finale de Coupe, l’assistance vidéo a cristallisé sur son blason de neutralité l’ensemble des frustrations de toute une profession. Entre une lettre ouverte de Gand reprenant un catalogue exhaustif des manquements du management arbitral de la Fédération, la sainte colère de Mbaye Leye à l’encontre de l’exclusion de son joueur et la réaction courroucée de la Pro League vis-à-vis de l’ensemble de l’œuvre des hommes en fluo depuis le début de la saison, toutes les strates du foot pro ont été représentées lors d’une levée de bouclier plus unanime que jamais. Si l’on en croit la touchante unanimité qu’il a suscitée entre zèle et apathie, le VAR a clairement foiré sa semaine.