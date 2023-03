Deux assists de plus: la fusée Ohio semble enfin lancée!

Ronny Deila disait récemment de son jeune avant qu’il « faisait face à une montagne », à savoir la nécessité d’apurer son jeu d’éléments superflus pour gagner en efficacité et grimper dans la hiérarchie des attaquants du Standard. Contre Westerlo, Noah Ohio a enfin concrétisé ce souhait en offrant un récital aussi marquant que décisif. Auteur de deux assists et d’un jeu convaincant dos au but, le gamin d’à peine 20 ans a posé sa carte de visite en vue des prochaines échéances. Longtemps sujet à discussion, le poste de numéro 9 semble être enfin réglé.