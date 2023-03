Eliott Crestan en bronze à Istanbul: «Je pense qu’il y avait la place pour l’or…»

Cela faisait quelque temps qu’on lui prédisait un premier résultat dans un grand championnat. Quoi de plus logique quand on a décroché une médaille de bronze aux Mondiaux juniors (2018) et une autre d’argent à l’Euro espoirs (2021) ? L’attente est enfin terminée pour Eliott Crestan. A 24 ans, l’élève d’André Mahy au Sambre-et-Meuse Athlétique Club, tient enfin cette breloque que son audace justifiait. Dans une finale du 800 m très nerveuse, il a su garder son calme et sa ligne pour finir en trombe derrière l’Anglais Ben et le Français Robert en 1.47.65.

Cet hiver avait pourtant commencé difficilement pour lui, quand il s’était fait « chiper » son record de Belgique par Tibo De Smet en janvier. Il avait réagi en le devançant deux fois lors de leurs deux confrontations au meeting Ifam de Gand (où il avait lui-même été battu par le Français Habz) et aux championnats de Belgique en prenant résolument ses responsabilités et en soignant ses départs, d’habitude laborieux. De quoi arriver à Istanbul en pleine confiance.

« J’avais dit que je voulais arriver en finale et que tout serait alors possible. Je pense aujourd’hui qu’il y avait la place pour l’or… Mais cette course était un peu folle, c’était un peu la guerre à certains moments. Je pense que si on la recourt, on aurait un tout autre résultat final. Mais Ben a fait un dernier 200 m de folie et Robert était fort également. Je suis malgré tout vraiment content. Je n’oublie que l’an dernier, j’ai mis du temps à me remettre d’une blessure. » Un sérieux contretemps qui l’avait empêché d’être à son top aux Mondiaux d’Eugene, où il avait été sorti en séries, et à l’Euro de Munich, où il avait quand même atteint la finale mais n’avait fini que huitième.