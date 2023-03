Procès des attentats de Bruxelles: les témoignages des victimes débutent ce lundi

Le procès sur les attentats du 22 mars 2016 entre dans une nouvelle phase ce lundi avec les témoignages des victimes. Cette semaine, ce sont les victimes de l’aéroport de Bruxelles qui viendront témoigner, à partir de mercredi prochain ce sont les victimes de la station de métro Maelbeek qui sont prévues.

Avant que les témoignages des victimes ne commencent vraiment, il y aura une courte partie avec des experts médicaux lundi matin. Ainsi, un médecin rééducateur et un psychiatre viendront témoigner des effets des attentats sur les victimes. L’après-midi, ce sera ensuite au tour des trois premières victimes de l’attentat de Zaventem de témoigner. Cette semaine et au début de la semaine prochaine, plus de 50 témoignages de victimes de l’aéroport de Bruxelles sont ainsi prévus.