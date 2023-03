Gilkinet veut sanctionner l’apologie de la vitesse sur la route

Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, va soumettre à ses collègues un avant-projet de loi qui sanctionnera l’apologie de la vitesse sur la route. Il vise la diffusion sur les réseaux sociaux d’images témoignant dans le chef de leur auteur d’une conduite à une vitesse excessive ou dangereuse.

«La vitesse est avec la distraction et la conduite sous influence un des trois tueurs sur nos routes. Je ne peux accepter que certains utilisent nos routes comme des circuits de Formule 1 et s’en vantent ensuite sur les réseaux sociaux. L’apologie de la vitesse ou d’autres comportements nuisant gravement à la sécurité sur nos routes et dans nos rues ne sont pas rares et sont extrêmement nuisibles en termes d’acceptation sociale de certaines déviances. Il ne peut y avoir aucune tolérance pour celles et ceux qui entravent ouvertement et sans limite aucune les dispositions du code de la route, parmi lesquelles celles relatives aux limitations de vitesse», a-t-il expliqué lundi.