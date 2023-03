Diables rouges: Toby Alderweireld met fin à sa carrière internationale

Actuellement blessé, le défenseur est au repos forcé à l’Antwerp. Les chiffres à son sujet ne trompent pas : à 34 ans, il a disputé 127 rencontres internationales avec son pays, inscrivant au passage 5 buts. S’il effectue un pas définitif de côté avec la sélection belge, c’est pour se consacrer pleinement à sa carrière en club qu’il a envie de terminer de la plus belle des manières. Pour les nombreux services rendus avec les Diables rouges, c’est tout ce qu’on peut lui souhaiter.

Eden Hazard a annoncé, le 7 décembre dernier, mettre un terme à sa carrière internationale. « Une page se tourne aujourd’hui… », avait écrit le capitaine des Diables rouges sur Instagram. « Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez… »

Alderweireld avait débuté en équipe nationale le 29 mai 2009 contre le Chili lors de la Kirin Cup. Il a pris part aux Coupes du monde 2014, 2018 et 2022 et aux Euros 2016 et 2020. Après l’élimination en phase de groupes du Mondial 2022, le défenseur de l’Antwerp avait indiqué, lors d’une conférence de presse, qu’il ne comptait pas encore arrêter l’aventure avec l’équipe nationale. Il a donc changé d’avis…